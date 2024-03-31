 ضبط شخص حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط شخص حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 11:56 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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