جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل قيادي بارز من حزب الله في غارة جوية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل قياديا من جماعة حزب الله اللبنانية في غارة جوية على مركبة في لبنان اليوم الأحد.

وأضاف الجيش أن القيادي يدعى إسماعيل الزين وهو مسئول كبير في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بقوة الرضوان التابعة لحزب الله، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الجيش: "كان الزين مصدرا مهما للمعرفة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات وكان مسئولا عن عشرات الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات ضد المدنيين الإسرائيليين والمجتمعات وقوات الأمن الإسرائيلية".

من جانبها، قالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن "مسيّرة إسرائيلية معادية نفذت عدوانا جويا، حيث أطلقت صاروخا باتجاه سيارة على طريق بلدة كونين في قضاء بنت جبيل".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسئولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.