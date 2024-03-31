الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية: الأمطار تسببت في أضرار مالية وزراعية في أفغانستان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي شهدتها أفغانستان في الآونة الأخيرة، دمرت 540 منزلا و1500 هكتار من الأراضي الزراعية.

وأضاف المكتب أن الأضرار الأكبر حدثت في ولايات "فارياب" و"ننكارهار" و"ديكوندي"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتابع المكتب أنه دمرت أيضا 6 جسور و450 كيلومترا من الطرق، في 7 ولايات بالبلاد، بسبب الفيضانات في اليومين الماضيين.

وأكد المكتب أنها المرة الثالثة، التي تحدث فيها فيضانات في المنطقة الشمالية من أفغانستان، خلال أقل من شهر.

وذكر تقرير المكتب أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الفيضانات ونفقت أكثر من 350 رأس ماشية، في ولايات "ننكارهار" و"ديكوندي" و"باروان".