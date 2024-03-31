سقوط 7 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بمطروح والسويس

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك من ضبط 7 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بمطروح والسويس.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (مطروح، السويس) من: ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة العلمين في مطروح لسرقتهم بعض المتعلقات الشخصية من شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وبحوزتهما الأداة المستخدمة "سكين"، أرشدا عن المسروقات.

وفي السويس، ضبط 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة فيصل لسرقتهم مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، و ضبط مركبة (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") المستخدم فـى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.