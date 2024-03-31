 مصادر طبية فلسطينية: 34 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة - بوابة الشروق
الأحد 31 مارس 2024 2:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصادر طبية فلسطينية: 34 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة

غزة (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 1:09 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 1:09 م

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، وفاة أربعة مواطنين بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة؛ ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 34 شهيدا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "أربعة مواطنين بينهم طفلان توفوا اليوم؛ نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.

ووفق الوكالة "يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك