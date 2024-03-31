الداخلية اللبنانية تباشر بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس بشمال البلاد.

وقال مكتب وزير الداخلية، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد: "باشرت الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس منذ الأمس، فانطلقت الدوريات الأمنية لوحدة الدرك الإقليمي في الشمال وأقيمت الحواجز المتنقلة والتمركزات الظرفية في شوارع طرابلس لاسيما داخل الأسواق التجارية".

وذكر أن "وحدة القوى السيّارة سيّرت دوريات وأقامت حواجز بالقوة اللازمة لقمع جرائم إطلاق النار وتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني"، لافتا إلى "تكثيف الجهد الاستعلامي وجمع المعلومات حول مطلقي النار والعمل على توقيفهم. ويجري التعاون والتنسيق مع الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة".

وأضاف: "يتابع الوزير مولوي سير تنفيذ الخطة مع القيادات الأمنية والضباط والقطعات المولجة التنفيذ على الأرض".