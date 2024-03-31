جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي ثانٍ في كمين خانيونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، ارتفاع عدد قتلاه بكمين خانيونس يوم الجمعة الماضي، إلى اثنين بعد مقتل جندي ثانٍ متأثرا بإصابته في الهجوم.

وسمح جيش الاحتلال بنشر اسم الجندي القتيل الثاني، وهو الرائد سيفان ويل من وحدة الكوماندوز "إيجوز".

ويوم الجمعة، اعترف جيش الاحتلال، بمقتل الجندي ألون كودرياشوف (21 عاما) من وحدة "إيغوز" التابعة لتشكيل الكوماندوز، وإصابة 16 جنديا آخرين، بينهم ستة وصفت جراحهم بالخطيرة، نتيجة استهداف المقاومة الفلسطينية بالقذائف مبنى كان يتواجد به عدد من الجنود.

من جانبها، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن مجاهديها استهدفوا قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تحصنت بمنزل غربي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، أن مجاهدي القسام "تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح".