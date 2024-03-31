هيثم عرابي لـ «الشروق»: لاعبو مودرن فيوتشر سيقدمون أداء تاريخيا أمام الزمالك

أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن لاعبي مودرن فيوتشر سيقدمون أداء تاريخيا في مواجهتي الذهاب والإياب أمام الزمالك بربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن واقعة أحمد رفعت خلقت دوافع داخل اللاعبين لتقديم مباراة استثنائية.

تحدث هيثم عرابي في تصريحات خاصة لـ«الشروق» عن مواجهة الزمالك الحاسمة في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وما إذا كانت واقعة أحمد رفعت قد خلقت دوافع خاصة لدى لاعبي مودرن فيوتشر في مواجهة الفرس الأبيض.

إنجاز كبير لمودرن فيوتشر بالتأهل لربع نهائي الكونفدرالية في مشاركته الثانية تاريخيا.. كيف ترى الأمور؟

:" لدينا طموحات كبيرة لنكون من فرق القمة في مصر، وبالتالي حتى تصل إلى هذه المرحلة لابد من أن نشارك في بطولات مثل الكونفدرالية ودوري الأبطال، وأن يكون أدائنا في الدوري والكأس جيدا".

:" ربنا كرمنا بخوض مباراة السوبر أمام الأهلي، خطوة تلو الأخرى نحاول الوصول إلى هذه الأشياء، لأنها خطوة مهمة جدا، لو حالفنا التوفيق ووصلنا لقبل النهائي في الكونفدرالية سيكون إنجازا كبيرا، وطموحاتنا كبيرة في البطولة".

ما هى استعدادات مودرن فيوتشر لمباراة الزمالك؟

:" اللاعبون في كامل تركيزهم، ويعلمون أنهم لو كانوا على قدر المسئولية بإمكانهم تقديم أداء تاريخي أمام الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب، وستكون خطوة مهمة بالنسبة لهم كلاعبين وليس فقط بالنسبة للنادي، الجميع سيكون على قدر المسئولية، وهذا ما تحدثنا به، ولاعبي مودرن فيوتشر جاهزين للمباراة ولديهم طموح كبير".

هل ما حدث لـ أحمد رفعت خلق دوافع جديدة لدى لاعبي مودرن فيوتشر قبل مواجهة الزمالك؟

:" الدوافع موجود لدى لاعبي مودرن فيوتشر حتى أكون أمينا، وبالتأكيد ما حدث لأحمد رفعت خلق دافعا لديهم، لكن لاعبي فيوتشر يعرفون أن مباراة الزمالك والحالة النفسية للفريق، الكل مجتمع، خاصة أن الموضوع كان صعبا للغاية على الفريق بعد واقعة رفعت، الجميع تعرض لضغوطات، واللاعبين كانوا يرغبون في التواجد بجوار أحمد رفعت في الإسكندرية، وكانوا يطمأنوا عليه يوميا، الموضوع لم يكن سهلا عليهم لأنهم جميعا أسرة واحدة، لاعبو مودرن فيوتشر وعدونا بتقديم مباراة كبيرة لأسباب رفعت وغير رفعت".

ما هى حقيقة وجود رسالة خاصة من أحمد رفعت للاعبي مودرن فيوتشر بتحقيق الفوز على الزمالك؟

:" لا توجد رسالة خاصة، لكنه سألني عن موعد المباراة، وأخبار الفريق، وقال لي ربنا يوفقكم في المباراة ليس أكثر من ذلك".

ما هى رؤيتك المستقبلية لنادي مودرن فيوتشر على المستوى الاستثماري؟

:" تولينا المسئولية في النادي منذ 6 أشهر مع وليد دعبس، رئيس النادي، الذي يملك الكثير من الخطط من أجل تطوير النادي، لكن الحديث عن تلك الخطط في هذا التوقيت ليس مناسبا، موضوع أحمد رفعت أثر علينا بعض الشئ، والدوري والضغوطات في إفريقيا، سنبدأ نجلس من أجل تحضير خطة للصيف المقبل، وهذا الملف سنناقشه لاحقا".

ما رأيك في المقترح الجديد لنظام الدوري المصري على غرار الدوري البلجيكي؟ في ظل أنباء رفض الأهلي والزمالك للمقترح.

:" لا أستطيع الرد على هذا السؤال حتى يتم إبلاغي رسميا، لم يأت لي ورقة إلى الآن كمدير تنفيذي لمودرن فيوتشر، ولم يبلغني أحد بهذا النظام الجديد، كل ما أسمعه من أنباء في الإعلام، وبالتالي سأتحدث عن هذا الموضوع عندما أتلقى خطابا رسميا بهذا المقترح الجديد".

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