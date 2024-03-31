ماذا نعرف عن موظفة بايدن التي استقالت بسبب سياسته تجاه غزة؟

ردًا على سياسته الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، استقالت أنيل شيلين، المسئولة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية.



وفي حوارات تلفزيونية أجرتها شيلين عقب استقالتها، انتقدت السياسة المروعة "التي ينتهجها الرئيس بايدن تجاه إسرائيل"، متهمة إدارة بايدن بتمكين "الإبادة الجماعية في غزة".



وبحسب "نيويورك بوست"، تعد استقالة أنيل شيلين من مكتب الديمقراطية، أهم استقالة علنية من الوزارة منذ أكتوبر الماضي، عندما أعلن جوش بول، وهو مسئول كبير في مكتب الشئون السياسية والعسكرية، استقالته من منصبه في أكتوبر الماضي.



• من هي شليين؟



المعلومات المتاحة عنها شحيحة للغاية، لكنها قبل عامين التحقت بالعمل في وزارة الخارجية، في المكتب المخصص لتعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وعملت لمدة عام مسئولة للشئون الخارجية للمكتب وحقوق الإنسان التباع لوزرة الخارجية.



وبعد الحرب على غزة، عملت كممثلة للحكومة بشكل مباشر لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة، لكن وفقًا لتصريحاتها، أصبح عملها في الإدارة الأمريكية شبه مستحيل.



وأضافت: "نظرًا لعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع، فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية".



وتعبر شيلين أول مسئولة في وزارة الخارجية تستقيل علنًا منذ أن استقال جوش في أكتوبر 2023.



وفي يوم الأربعاء، نشرت مؤسسة جالوب استطلاعاً جديداً يظهر انخفاضاً كبيراً في التأييد الشعبي الأمريكي لسلوك إسرائيل في الحرب، من 50% في نوفمبر إلى 36% الآن، مع عدم موافقة 55% على تصرفات إسرائيل.



وقالت شيلين إن الفضل في هذا التحول بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد 3 مسودات نصوص سابقة خلال ما يقرب من 6 أشهر منذ بدء الحرب على غزة.



وقالت شيلين: "أنا سعيدة برؤية هذا التحول الطفيف، لكنه لم يحدث أي فرق حقيقي بالنسبة للناس في غزة حتى الآن؛ لذا، فالأمر قليل جدًا، ومتأخر جدًا".