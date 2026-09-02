قطر: هجمات إيران على 3 دول عربية تصعيد يعقد جهود احتواء التوتر

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اعتبرت قطر، الأربعاء، تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت "تصعيدا خطيرا" من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، قالت فيه إن تجدد الهجمات يمثل "انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وحملت قطر إيران "المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب".

وجددت قطر تضامنها مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لما تتخذه الدول الثلاث من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ودعت إلى الوقف الفوري والكامل للأعمال العسكرية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن خطوات قد توسع دائرة التصعيد.

كما شددت على ضرورة العودة إلى الحوار والمفاوضات، والالتزام بالتفاهمات التي تحققت عبر الجهود الدبلوماسية.