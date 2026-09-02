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أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأربعاء، مركبتين فلسطينيتين في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة بيتا وأضرموا النار في مركبتين كانتا متوقفتين أمام منازل مواطنين.

وأوضحت المصادر أن النيران أتت على المركبتين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الفلسطينية أو الإسرائيلية.

والثلاثاء، أحرق مستوطنون مركبتين فلسطينيتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية "أم صفا" وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع عمليات اقتحام ينفذها الجيش الإسرائيلي، إذ قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا خلال أغسطس الماضي 628 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأضافت الهيئة في بيان أن اعتداءات المستوطنين خلال أغسطس ألحقت أضرارا مباشرة بـ164 مواطنا، بينهم 20 طفلا و17 امرأة، كما طالت الاعتداءات 21 ألفا و508 أشجار، بينها 19 ألفا و375 شجرة زيتون.

وبحسب معطيات فلسطينية، يقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، في مستوطنات وبؤر استيطانية.