الأردن والكويت يعلنان اعتراض هجمات إيرانية جديدة على قواعد أمريكية في المنطقة

قال الأردن والكويت إنهما اعترضا هجمات جديدة شنتها إيران خلال الليل، بعدما أعلنت طهران تنفيذ مزيد من الضربات على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وقال الأردن إنه اعترض ودمر 10 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، بينما سقطت ثلاثة صواريخ أخرى في مناطق نائية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت أيضا لـ "هجمات بطائرات مسيرة معادية" قادمة من إيران، مضيفا أن الانفجارات التي سُمعت في أنحاء الدولة الخليجية نجمت عن عمليات الاعتراض.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، ردا على هجمات أمريكية سابقة. وكانت إيران قد هاجمت بالفعل قواعد أمريكية في الأردن ليل الأحد/الاثنين.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على قاعدة أمريكية في البحرين، دون أن يصدر في البداية تأكيد رسمي لذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، تنفيذ هجمات جديدة ضد بعضهما البعض. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة استهدفت مجددا مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، شن هجمات انتقامية استهدفت قواعد أمريكية في أنحاء المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.