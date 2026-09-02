الحرس الثوري الإيراني يزعم تدمير مقر قيادة وإقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت

زعم الحرس الثوري الإيراني تدمير مقر قيادة وإقامة قائد القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت، مشيرًا إلى تدمير عدد من الطائرات المسيّرة واندلاع النيران في حظيرة ومنصة لإطلاقها وتمركزها، فضلًا عن مقتل عدد من أفراد القوات الأمريكية، وفق ما أورده في بيان.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، إن الحرس الثوري أوضح، في بيانه السابع، أن الهجوم جاء ردًا على قصف منزل سكني في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، خلال حفل زفاف، ما أسفر، بحسب البيان، عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة نحو 70 آخرين.

وأضاف البيان أن القوات البرية التابعة للحرس الثوري نفذت فجر اليوم، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مقر قيادة وإقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم، بالتزامن مع هجمات أخرى على قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وأربيل.

وعادت الولايات المتحدة وإيران إلى حالة الحرب اليوم الأربعاء، بعد أكبر تبادل ‌لإطلاق النار منذ أسابيع، إذ هددت واشنطن بضربات أشد تدميرا، بينما استنكرت إيران هجوما قالت إنه قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات في حفل زفاف.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أتم أمس الثلاثاء، موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على أهداف متعددة في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، كثير منها قرب مضيق هرمز، حيث تهدد إيران ناقلات النفط التي تقدم على عبور الممر المائي الضيق دون تصريح.

وقالت إيران بدورها، وفقا لبيانات رسمية، إنها ضربت أصولا أمريكية في الأردن والعراق، بينما قالت ⁠تقارير إعلامية إيرانية إنها هاجمت البحرين أيضا. وعلى الرغم من قول الحرس الثوري إنه قتل عددا كبيرا من القوات الأمريكية في الأردن، قال مسئولان أمريكيان لرويترز إن التقييمات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية بأن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة، اعترضت 10 منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية. وقالت البحرين إن طائرات مسيرة إيرانية اعترضت ودمرت.

وقال الحرس الثوري أيضا إن قواته البرية نفذت هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في أربيل بشمال العراق، مما أسفر عن مقتل عدد من الأفراد الأمريكيين. ولم يؤكد العراق أو الولايات المتحدة وقوع الهجوم.