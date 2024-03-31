ولي عهد السعودية يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا تتصل بسبل تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أبي أحمد علي، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد: «تسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا تيميسغن تيرونه».

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال، وزير خارجية إثيوبيا تايي أسقسلاسي، ونائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشئون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.