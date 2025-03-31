الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة العودة لوقف إطلاق النار واستئناف وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وإمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة على الفور.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم في تصريحات صحفية، إن بروكسل تريد استئناف المفاوضات لأنه السبيل الوحيد للمضي قدما، مضيفا أن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة يعد أمرا أساسيا، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف دائم للأعمال العدائية.

وتابع:" يجب استئناف وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وكذلك إمدادات الكهرباء إلى غزة، على الفور".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم 18 مارس الجاري عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.