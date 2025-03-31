 تدمير 16 سيارة تسلا كهربائية إثر حريق في روما.. والشرطة الإيطالية تشتبه في أنه متعمد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تدمير 16 سيارة تسلا كهربائية إثر حريق في روما.. والشرطة الإيطالية تشتبه في أنه متعمد

روما - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 6:54 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 6:54 م

تحقق الشرطة الإيطالية، في حريق متعمد محتمل دمر 16 سيارة كهربائية من طراز تسلا في معرض سيارات في ضواحي روما صباح اليوم الاثنين.

وقالت شركة تسلا إيطاليا، إنها تتعاون مع الشرطة ، وإنها سلمت مقاطع فيديو مراقبة من داخل المركبات نفسها.

يشار إلى أن تقنية المراقبة بالفيديو الداخلية للسيارات تعمل حتى عندما تكون متوقفة.

وقام مراسل وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، في مكان الحادث، بإحصاء 16 سيارة محترقة.

وكانت تسلا هدفا للاحتجاجات في جميع أنحاء العالم بسبب تعيين مالكها الملياردير إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت المبيعات الأوروبية لسيارات تسلا بنسبة 49% في الشهرين الأولين من العام حتى مع نمو المبيعات الإجمالية للمركبات الكهربائية.

 

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