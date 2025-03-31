محافظ الغربية يقدم التهنئة للأهالي بعد صلاة عيد الفطر المبارك

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جموع المواطنين أداء صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، حيث توافد الآلاف منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذه المناسبة المباركة وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وحضر الصلاة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من بينهم اللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، بالإضافة إلى العقيد أحمد عارف، رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت أجواء من الفرحة والسرور بين الأهالي عقب انتهاء الصلاة، حيث علت تكبيرات العيد، واصطحب الأهالي أطفالهم الذين ارتسمت على وجوههم ابتسامات البهجة في هذا اليوم المبارك.

وحرص المحافظ، في لفتة تعكس روح التآخي والمحبة، على مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه الأجواء الاحتفالية، مؤكدًا أن العيد فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر روح المودة والتسامح.

كما تقدم محافظ الغربية بأسمى آيات التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة، وأهالي الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.