علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار رابطة الأندية بشأن أزمة مباراة الزمالك والأهلي باعتبار الأخير غير منسحب، وبالتالي عدم خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم.

وقال أديب في منشور عبر منصة إكس: « نفسي أعرف هيقسموا البلد نصين إزاي.. هيعرفوا يرضو جميع الأطراف إزاي.. هو العدل والقانون فيه قسمة على اتنين فيه، شيلني وأشيلك، فيه معلش استحمل شوية علشان أخوك».

وأضاف: «يا جماعة المسألة أبسط من كده كتير.. وصلوا الدرع والكأس والكوباية والقزازة للأهلي وخلاص مش لازم تعب قلب وفلوس وفرق وزيزو وجمهور».

وتابع: «هيحصل إيه في الدنيا.. استخدموا الفلوس في المستشفيات والمدارس وبيب بيب أهلي ومحدش يضايق الكيان ولا إبراهيم وحسام والأهلى ينسحب أو يحضر مش فارقه المهم محدش يدوسلوا على طرف وأهبل اللي يفتكر إنه فيه عدالة ومعتوه اللي يفتكر إن فيه أمل».

طب حيعملوها ازاي ، نفسى اعرف حيقسموا البلد نصين ازاي حيعرفوا يرضوا جميع الاطراف ازاي هو العدل والقانون فيه قسمه على اتنين فيه شيلنى واشيلك فيه معلش استحمل شويه علشان اخوكً. ويا جماعه المساله ابسط من كده كتير وصلوا الدرع والكاس والكوبايه والقزازه للاهلى وخلاص مش لازم تعب قلب وفلوس… https://t.co/3L7XCJktir — Amr Adib (@Amradib) March 30, 2025



وكانت رابطة الأندية، قد أصدرت قرارا جديدا بشأن عقوبات مباراة القمة، حيث قررت اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، وتحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

بدوره، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يعلن فيه عزمه التصعيد قانونيا ضد قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة لتشهد تعديلاً لقراراتها السابقة بشأن عقوبات مباراة القمة.

وقال الزمالك: «أمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي يعلن مجلس إدارة النادي أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي».

في حين أعلن نادي الأهلي استكمال مشواره في بطولة الدوري المصري للموسم الجاري بعد تخفيف العقوبات الموقعة ضده.