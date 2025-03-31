الدفاع المدني في غزة: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية لتفريغ القطاع من مقدمي الإغاثة

قال الدفاع المدني في غزة إن الإعدام الميداني الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بحق 15 من مقدمي الخدمات الإنسانية في القطاع يستهدف تفريغ غزة من منظومة الخدمات الإغاثية.

وذكر الدفاع المدني أنه "بعد جريمة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 من طواقمنا و9 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في رفح، نحذر من أننا سنشهد جرائم إعدام جديدة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من منظومة الخدمات الإنسانية والإغاثية"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، انتشال جثامين مسعفين قتلهم الجيش الإسرائيلي في رفح، جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن بعضها "كانت مقيدة، وتعرضت لإطلاق نار في الصدر، ومدفونين في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليهم".