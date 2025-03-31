داخلية غزة: تهديدات الإخلاء الإسرائيلية تنذر بجرائم جديدة في رفح

حذّرت وزارة الداخلية في قطاع غزة من أن تهديدات الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية بحق سكان مدينة رفح تنذر بوقوع جرائم جديدة ضد المدنيين، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تسببت في حالة من الذعر والارتباك بين آلاف العائلات الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أوضاع إنسانية كارثية بسبب استمرار الحصار والتصعيد العسكري.

ودعت الوزارة إلى تدخل دولي عاجل للضغط على إسرائيل من أجل وقف عمليات التهجير القسري، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الأوامر سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة مع تكدس النازحين في مناطق غير مؤهلة لاستقبال المزيد من السكان.

وتأتي هذه التحذيرات وسط تقارير حقوقية ودولية تؤكد أن رفح الفلسطينية باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، بعد أن فرّوا من المناطق الشمالية والوسطى للقطاع، نتيجة العمليات العسكرية التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا خلال الأشهر الأخيرة.



