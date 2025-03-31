أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالنادي، أن نادي الزمالك قرر رفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية؛ اعتراضا على القرار الأخير لرابطة الأندية، بخصم 3 نقاط فقط من النادي الأهلي.

وقال ميدو، عبر حسابه بتطبيق "إكس": قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية، وبيراميدز متضامن معانا، وإن شاء الله بعد تأكيد المحاميين الأهلي هيتخصم منه ال ٣ نقاط".

وأضاف: "وإن شاء الله القرار ده هيكون سبب إن إحنا نتخلص من أحمد دياب رئيس الرابطة زي ما تخلصنا من الترزي والأيام بيننا.. أغبى قرار في تاريخ الكورة المصرية أغبى من قرار انسحاب الأهلي!!".