الرئيس السوري: رفضنا المحاصصة في الحكومة وهدفنا التغيير

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع، صلاة العيد صباح اليوم الاثنين، في مصلى قصر الشعب بدمشق، بحضور مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وشخصيات من المجتمع السوري.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك بقصر الشعب: «سوريا يكتب لها تاريخ جديد وأمامنا طريق طويل وشاق، وكل مقومات البناء نملكها على كل المستويات، وما يتطلب منا أن نعمل ولا نختلف».

وأضاف: «أعلنا عن الحكومة السورية قبل يومين وابتعدنا عن المحاصصة، وذهبنا باتجاه المشاركة، وهذه الحكومة عُمل عليها الكثير حتى تم اختيار هؤلاء الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة وهمهم بناء هذا البلد، وهدفنا التغيير والتحسين».

الرئيس الشرع: أعلنا عن الحكومة السورية قبل يومين وابتعدنا عن المحاصصة، وذهبنا باتجاه المشاركة، وهذه الحكومة عُمل عليها الكثير حتى تم اختيار هؤلاء الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة وهمهم بناء هذا البلد، وهدفنا التغيير والتحسين.#سانا pic.twitter.com/kvJCNNL97y — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 31, 2025

وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد، في «خطوة تهدف إلى بناء دولة قوية ومستقرة» بعد عقود من حكم نظام الأسد.

وجاء الإعلان خلال مراسم خاصة أقيمت في قصر الشعب بدمشق، حيث أكد الشرع أن هذه الحكومة تمثل «إرادة مشتركة لبناء سوريا الجديدة»، مشدداً على أولوياتها في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس المساءلة والشفافية.

وبحسب الإعلان الدستوري، سيرأس الشرع الحكومة بنفسه بعد إلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء، في تغيير ملحوظ عن النهج السابق للحكومات السورية.

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما، فيما عُين رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب وزيراً للداخلية، مما يعكس ثقة الشرع في دائرته المقربة.

وكشف الشرع عن إنشاء وزارتين جديدتين: وزارة الرياضة والشباب، مؤكداً أن «دور الشباب حاسم في بناء الوطن».

كما تم إنشاء ووزارة الطوارئ والكوارث، بهدف «بناء نظام استجابة سريع وفعال لمواجهة أي تحديات أو كوارث محتملة». وتسلم رئيس منظمة الخوذ البيضاء رائد صالح، مسئولية هذه الوزارة.