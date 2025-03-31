نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحديد أيام عيد الفطر المبارك.

وقال العوادي ردا على سؤال وكالة الأنباء العراقية، إن «الحديث عن تدخل الحكومة أو رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن تثبيت رؤية الهلال وتحديد يوم عيد الفطر المبارك، عارٍ عن الصحة ولا أساس له».

وأعرب عن أسفه في أن «يعمل بعض السياسيين على زج المؤسسات الدينية في حلبة الصراع على النفوذ والمناصب».

وأكد أن «رئيس الوزراء يؤمن ويعمل بمنح المؤسسات الدينية حقها ومساحتها في هذا المجال الخاص بها حصرا، وينأى بنفسه عن هذه الأمور، كونها تعود إلى تقدير مراجع الدين والفقهاء والمؤسسات الشرعية؛ فهي المعنية لوحدها في تحديد المواعيد والمسائل الشرعية، ويشدد على احترام جميع القناعات في إطار مساحة جميع معتقدات أبناء الشعب العراق».