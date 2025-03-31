الدوري الألماني يقلد البريميرليج والليجا والكالتشيو

سارت رابطة الدوري الألماني، على نهج بقية الدوريات الأوروبية الكبرى، بفتح فترة انتقالات ثانية في الصيف، لاستيعاب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند المشاركين في كأس العالم للأندية.

وأكدت رابطة الدوري الألماني، اليوم الإثنين، أن فترة الانتقالات ستبدأ من 1 إلى 10 يونيو، بينما ستبدأ فترة الانتقالات الرسمية من 1 يوليو إلى 1 سبتمبر.

وتسمح فترة الانتقالات الصيفية المبكرة بقيد اللاعبين وإشراكهم في كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

كما فتحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، فترة انتقالات إضافية.

وتستهدف فترة الانتقالات في أوائل يونيو، مساعدة الأندية على استعادة اللاعبين المُعارين حتى 30 يونيو، مثل ماتيس تيل، لاعب بايرن ميونخ، والمُنضم إلى توتنهام هوتسبير الذي لن يشارك في كأس العالم للأندية.