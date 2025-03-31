بولندا ترحّب بتشكيل الحكومة السوريّة الجديدة: ندعم إعادة بناء دولة ذات سيادة

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رحّبت بولندا، اليوم الاثنين، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة دعمها لسوريا ذات سيادة وموحّدة وجامعة.

وقالت السفارة البولندية في سوريا، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "بولندا تقدِّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة وتحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعلن عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة ضمت 22 وزيرا من بينهم وزيرة واحدة فقط، يوم السبت، خلال حفل رسمي في قصر الرئاسة.

وبحسب الإعلان الدستوري، سيرأس الشرع الحكومة بنفسه بعد إلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء، في تغيير ملحوظ عن النهج السابق للحكومات السورية.

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما، فيما عُين رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب وزيراً للداخلية، مما يعكس ثقة الشرع في دائرته المقربة.

وأشار الشرع إلى إنشاء وزارتين جديدتين هما وزارة الرياضة والشباب، مؤكداً أن "دور الشباب حاسم في بناء الوطن".

كما تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث، بهدف بناء نظام استجابة سريع وفعال لمواجهة أية تحديات أو كوارث محتملة، وتسلم رئيس منظمة الخوذ البيضاء رائد صالح، مسئولية هذه الوزارة.