الدفاع المدني يكشف جرائم مروعة في رفح: الجيش الإسرائيلي يقيد الشهداء قبل تصفيتهم ويقطع رأس أحدهم

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، عن انتهاكات مروعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية في منطقة الحشاشين في مدينة رفح جنوبي القطاع.



وأكد المتحدث أن "قوات الاحتلال قيدت الشهداء، وقطعت رأس أحدهم قبل تصفيتهم، في تصعيد خطير للجرائم المرتكبة ضد المدنيين وطواقم الإغاثة".

وأضاف بصل أن "الاحتلال أعدم بشكل مباشر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، ونكّل بشهداء المنظومة الإغاثية قبل دفنهم في مقابر جماعية"، في سابقة خطيرة تكشف حجم الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، العثور على جثامين ثمانية مسعفين وخمسة عناصر من الدفاع المدني، فقدوا أثرهم بعد تعرضهم لقصف إسرائيلي مباشر أثناء تأدية مهامهم الإنسانية.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها، مساء الأحد، إن جثامين المسعفين الذين جرى انتشالهم من منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة، كانت مقيدة.

وذكرت المصادر الطبية، أن "جزءا من هذه الجثامين كانت مقيدة، وتعرضت لإطلاق نار في الصدر، ودفنت في حفرة عميقة لعدم الاستدلال عليها"، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقلهم قبل أن يعدمهم.

وأكد الدفاع المدني أن "الاحتلال كثّف غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة خلال أول أيام عيد الفطر، مستهدفا المدنيين والمرافق الحيوية، في تصعيد دموي جديد، وحصيلة ثقيلة للقصف الإسرائيلي على غزة في أول أيام العيد، قتل أكثر من 70 فلسطينيا".

وفي ساعات المساء، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل عدد من الأشخاص بينهم أطفال في قصف استهدف سيارة مدني في شارع الشفاء غربي مدينة غزة، فيما قتل شخصان جراء قصف مدفعي على عزبة عبد ربه شرقي جباليا، شمال قطاع غزة.

كما قتل 7 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على شقة سكنية في مدينة حمد، جنوب القطاع، في حين قتل 9 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، في قصف استهدف شقة سكنية أخرى في المدينة ذاتها، وقتل 6 أشخاص إثر قصف منزل في منطقة جورة اللوت بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق مدنية، وسط قصف مدفعي متكرر استهدف محور نيتساريم جنوب مدينة غزة، ما يزيد من معاناة السكان في ظل ظروف إنسانية كارثية.