الأهلي بالزي التقليدي أمام الهلال

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول بالنادي والهلال السوداني، المُقرر إقامتها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الذي أُقيم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غداً الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على موعد الوصول إلى استاد القاهرة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر، بينما يرتدي فريق الهلال السوداني طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص الأزرق والشورت الأسود والشراب الأسود.