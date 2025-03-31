الآلاف يتظاهرون دعمًا للقضية الفلسطينية في ساحات عيد الفطر بالدقهلية

نظّم الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية تظاهرات حاشدة عقب صلاة عيد الفطر، رفضًا لتهجير الفلسطينيين والضغوط التي يتعرضون لها لترك أراضيهم.

وشهدت مدينة المنصورة تظاهرة كبرى، شارك فيها الآلاف عقب خروجهم من ساحة مسجد الزراعيين أمام إستاد المنصورة.

وحمل المشاركون أعلام مصر، ولافتات كُتب عليها "لا للتهجير"، إلى جانب عبارات تأييد للدولة المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، كما رفعوا صورًا مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المشاركون أن التظاهرة جاءت تعبيرًا عن رفضهم لممارسات الاحتلال الصهيوني، وانطلاقًا من مسؤوليتهم في دعم الدولة المصرية، حيث تُعد القضية الفلسطينية جوهر الأمن القومي المصري والعربي. كما شددوا على أن الدولة المصرية تظل ثابتة على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين، حفاظًا على حقوقهم ومنع تصفية القضية.