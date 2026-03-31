قطر عن احتمال غزو بري لإيران: نقف ضد أي تصعيد بالمنطقة

قال متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن بلاده تقف ضد أي تصعيد جديد بالمنطقة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالدوحة، ردا على سؤال بشأن احتمال حدوث غزو بري أمريكي لإيران.

ومع وصول آلاف الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في 29 مارس الجاري عن مسئولين أمريكيين، أن وزارة الحرب (البنتاجون) تستعد لشن عملية برية في إيران قد تستغرق شهرين.

وردا على سؤال عن احتمال الغزو البري، أجاب الأنصاري خلال المؤتمر: "نقف ضد أي تصعيد يؤدي لمخاطرة ضد أمن المنطقة".

وأشار إلى أن بلاده لا تتدخل في الوساطة الجارية بشأن جهود خفض التصعيد في المنطقة، غير أنها تؤيد هذه الجهود.

ولفت إلى أن مضيق هرمز يحتاج الى توافق إقليمي بشأن أمنه ولا يجب أن تقتصر مناقشته على إحدى الدول.

وضمن ردها على الهجوم، أعلنت إيران في 2 مارس تقييد الملاحة في هرمز، الذي كان يتدفق منه يوميا نحو 20 مليون برميل من النفط، أي خمس الاستهلاك العالمي، و25% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين.

وترد إيران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.