لم تكن عودة إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي كافية لإلهام منتخب النرويج، الذي تعادل سلبيا اليوم الثلاثاء مع ضيفه منتخب سويسرا في أوسلو خلال المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما.

وعاد هالاند إلى التشكيلة الأساسية للمدرب ستوله سولباكن بعد حصوله على راحة خلال الخسارة الودية أمام هولندا 1 /2 يوم الجمعة الماضي، حيث خاض 63 دقيقة في لقاء شهد فشل النرويج في التسجيل لأول مرة في أي مباراة منذ سبتمبر 2024.

ولم يصنع المنتخب النرويجي أي فرصة تذكر في الشوط الأول، وفشل في تسديد أي كرة على المرمى، كما غاب التأثير الهجومي لسويسرا أغلب الفترات.

وجاءت أول فرصة خطيرة للنرويج بعد استبدال هالاند بزميله يورجن ستراند لارسن، حيث سدد ألكسندر سورلوث كرة رأسية مرت فوق العارضة من مسافة ست ياردات إثر عرضية دقيقة من جوليان رييرسون. كما ضاعت رأسية أخرى من ستراند لارسن.

وتوقفت سلسلة التهديف لمنتخب النرويج التي استمرت 17 مباراة متتالية، وتحديداً منذ التعادل السلبي مع كازاخستان في دوري الأمم الأوروبية في 6 سبتمبر 2024.