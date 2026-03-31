قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي صربين وأطراف بلدة بيت ليف بجنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، وادي صربين وأطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.

وتعرّض محيط بلدة القوزح الجنوبية لرشقات نارية إسرائيلية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارةً استهدفت منزًلاً في بلدة كفرا بجنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلا لسكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، طالباً منهم إخلاء منازلهم فورا .

جدير بالذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن منذ فجر الثاني من مارس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان. وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام تحركا في جنوب لبنان.



