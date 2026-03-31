 زيلينسكي يجري محادثات عبر الفيديو مع مسئولين أمريكيين غدا الأربعاء
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يجري محادثات عبر الفيديو مع مسئولين أمريكيين غدا الأربعاء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 11:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 11:40 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء مكالمة فيديو مع ممثلين عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها مقررة غدا الأربعاء بناء على طلب الجانب الأمريكي.

وفي حديثه قبيل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف، قال زيلينسكي، إن المشاركين سيشملونه هو شخصيا، بالإضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام.

وأوضح زيلينسكي، أن المحادثات ستركز على تقييم مواقف الأطراف ومدى قرب انعقاد اجتماع ثلاثي.

كما ذكر زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار عند خطوط المواجهة الحالية، معتبرا أن هذا يمثل موقفا قويا للتوصل إلى حل دبلوماسي.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك