ألمانيا تسجل أول هجوم لذئب على إنسان منذ عام 1998

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء عن تعرّض إنسان لهجوم من ذئب وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في ألمانيا منذ أن عاد هذا الحيوان إلى الانتشار مجددًا في البلاد.

وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي لحماية الطبيعة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " مثل هذه الحالة لم تُسجَّل من قبل منذ إعادة توطين الذئاب عام 1998"، وذلك عندما قام ذئب بعض امرأة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

ووفقاً للسلطات، وقع هجوم الحيوان — الذي تم الإمساك به لاحقاً — في منطقة "هامبورج-ألتونا" بالقرب من أحد فروع متجر "إيكيا". وأوضح متحدث باسم هيئة البيئة أنه لم يتم بعد الكشف بشكل نهائي عن ملابسات وقوع هذا الحادث.

وكان قد تم الإمساك بالحيوان، الذي أكدت السلطات أنه ذئب، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين في وسط مدينة هامبورج؛ حيث ذكر متحدث باسم مركز العمليات أن الشرطة تمكنت من سحب الحيوان من الماء من بحيرة بيننالستر باستخدام أنشوطة (حبل مشنقة).

من جانبه، يرى كلاوس هاكليندر، خبير الذئاب في "المؤسسة الألمانية للحياة البرية"، أنه بناءً على المعلومات الحالية، فمن الواقعي جداً أن يكون الحيوان المهاجم ذئباً بالفعل، مضيفاً أن "احتمالية دخول ذئب إلى منطقة سكنية أو حتى مدينة أصبحت كبيرة بسبب الأعداد المرتفعة للذئاب التي لدينا الآن".

يُذكر أن الذئاب ظلت تُعتبر في حكم المنقرضة في ألمانيا على مدار فترة قاربت 150 عاماً، ولم تبدأ عدة حيوانات بالعودة عبر بولندا إلا بعد سقوط جدار برلين. واليوم، تجوب الذئاب غابات العديد من الولايات الألمانية.