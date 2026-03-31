فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بعد إقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى

أعلن المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، عن تقدم فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال السفير العكلوك في تصريح لـه اليوم ، إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حرية العبادة فيها، واستمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك لما يزيد عن 30 يومًا، بالإضافة إلى تقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها.

وقال مندوب فلسطين إنه في ظل التطور الخطير الذي تمثل في إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين كحلقة جديدة في مسلسل جرائم العدوان والإبادة الجماعية وإمعانا في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيا الأشقاء العرب للاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله ومظاهره.