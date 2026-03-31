أنتِ الأهم تطلق مبادرة لدعم ضحايا التحرش: كسر الصمت بداية التغيير

أعربت مبادرة «أنتِ الأهم» عن بالغ قلقها إزاء تكرار وقائع التحرش داخل بعض الكيانات الشبابية، التي يُفترض أن تمثل بيئات آمنة وداعمة للنمو والمشاركة، لا مصدرًا للتهديد أو الانتهاك.

وأوضحت المبادرة، في بيان، أن حالات التحرش، سواء كانت لفظية أو جسدية أو نفسية، لا يمكن اعتبارها مجرد تجاوزات فردية، بل تُعد مؤشرًا خطيرًا على وجود بيئات غير آمنة تسمح بتكرار هذه الانتهاكات، في ظل الصمت أو الخوف أو غياب آليات الإبلاغ والدعم الفعّال.

وأكدت أن التحدي الأكبر الذي يواجه الضحايا لا يقتصر على الواقعة نفسها، بل يمتد إلى الشعور بالعزلة والخوف من عدم التصديق أو التعرض للوم المجتمعي، وهو ما يدفع العديد من الفتيات إلى الصمت رغم الآثار النفسية العميقة التي قد تستمر لسنوات.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، أعلنت المبادرة عن فتح باب استقبال طلبات الدعم لكل فتاة تعرضت لأي شكل من أشكال التحرش داخل أي كيان شبابي، مشيرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل دعمًا نفسيًا مبدئيًا، واستشارات قانونية مجانية عبر فريق متخصص، إلى جانب ضمان السرية الكاملة واحترام خصوصية المتواصلات.

وشددت المبادرة على أن الإبلاغ عن وقائع التحرش لا يُعد ضعفًا، بل خطوة شجاعة لحماية النفس ومنع تكرار الانتهاكات، مؤكدة أن كسر الصمت يمثل بداية حقيقية نحو التغيير وبناء بيئات أكثر أمانًا.

ودعت «أنتِ الأهم» جميع الفتيات اللاتي مررن بهذه التجارب إلى طلب الدعم وعدم التردد في اتخاذ خطوات لحماية حقوقهن، وذلك من خلال التواصل مع المبادرة وملء استمارة الدعم المخصصة، مع التأكيد على سرية البيانات بشكل كامل.