ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى لها منذ عام 2022

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة، لتتخطى 4 دولارات في المتوسط للجالون الواحد من البنزين العادي، فيما يعد أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب حرب إيران.

وبحسب إحصاء نادي السيارات "إيه إيه إيه"، يبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي في الوقت الحالي 4.02 دولار، بزيادة أكثر من دولار واحد عن سعره قبل اندلاع الحرب.

وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ بصورة مجمعة، في محطات الوقود قبل نحو 4 أعوام، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشار إلى أن السعر هو متوسط وطني، بما يعني أن السائقين في بعض الولايات يدفعون منذ فترة ما يزيد على 4 دولارات للجالون.

جدير بالذكر أن أسعار النفط الخام - المكون الرئيسي للبنزين - ارتفعت بشكل كبير وتذبذبت سريعا، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا مشتركة ضد إيران في 28 فبراير الماضي.