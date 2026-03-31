مسئولة فرنسية تبحث في لبنان تقديم دعم طويل الأمد

وصلت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث سبل تقديم الدعم طويل الأمد للبلد العربي.

وقالت السفارة الفرنسية لدى لبنان في بيان، إن روفو وصلت بيروت في إطار تضامن باريس مع الجنديين الإندونيسيين في قوة حفظ السلام الدولية "يونيفيل"، واللذين قتلا أمس الاثنين بـ"انفجار غامض" جنوبي لبنان.

وأضافت أن روفو ستسلم 39 مركبة مدرعة متطورة إلى الجيش اللبناني في إطار الدعم العسكري الذي تقدمه باريس لبيروت.

ومن المقرر أن تلتقي روفو خلال زيارتها غير معلنة المدة، كلا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسي، لـ"بحث سبل تعزيز الدعم الفرنسي طويل الأمد للبنان"، وفق السفارة.

وتتزامن زيارة المسئولة الفرنسية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، لا سيما في الجنوب، من خلال القصف الجوي والمدفعي والتوغلات البرية.

وفي 2 مارس الجاري، دخل حزب الله (حليف إيران) على خط المواجهة ضد العدوان الإسرائيلي، إذ استهدف موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على هجماتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والتصعيد الأخير على إيران واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل هجماتها على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت يوم 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.