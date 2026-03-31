إصابات بينها خطيرة بقصف إسرائيلي على نقطة للشرطة في رفح الفلسطينية

أصيب 9 فلسطينيين، بعضهم بجراح خطيرة، مساء يوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي على نقطة للشرطة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بانتشال 9 إصابات بينها خطيرة في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف نقطة للشرطة قرب مسجد معاوية بمواصي رفح.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، ظهر الثلاثاء، جراء قصف طيران الاحتلال جنوب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي اليوم بوصول شهيدين، أحدهما طفل، وعدد من الإصابات جراء استهداف بصاروخ من طائرة استطلاع في منطقة البيوك جنوب خان يونس.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية حربية استهدف مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتعرضت مناطق شمال شرقي مخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط القطاع، لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وواصلت آليات الاحتلال العسكرية إطلاق نيرانها جنوبي مدينة خانيونس، جنوب القطاع، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر خان يونس.

كما يُواصل الاحتلال فرض حصار مُطبق على أكثر من 2 مليون إنسان في القطاع، وإغلاق المعابر وتشديد الإجراءات العسكرية، ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية.