الكرملين: بوتين يبحث الوضع في إدلب مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب السورية.

وقال بيسكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "بحث المشاركون في الاجتماع الوضع في إدلب. وعلى وجه الخصوص، أعربوا عن قلقهم إزاء الهجمات المستمرة التي ينفذها المسلحون".

وأضاف أن الرئيس الروسي أطلع المشاركين في الاجتماع على الاتصالات الثنائية التي أجراها على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في كازاخستان.