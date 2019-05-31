تحسن ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي بأقل من التقديرات الأولية

أظهرت البيانات المعدلة الصادرة اليوم الجمعة عن جامعة "ميشيجان" الأمريكية تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو الحالي بأقل من التقديرات السابقة في ظل انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة.

بلغ مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي 100 نقطة وفقا للتقديرات الأولية مقابل 4ر102 نقطة وفقا للقراءة الأولية.

في الوقت نفسه، ظل المؤشر أعلى من مستواه في أبريل الماضي حيث كان 2ر97 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 5ر101 نقطة خلال الشهر الحالي.

من ناحيته، قال "ريتشارد كورتين" كبير المحللين الاقتصاديين في فريق الدراسة بالجامعة "رغم أن مشاعر المستهلكين مازالت عند مستويات مواتية للغاية، فإن الثقة تراجعت بشدة خلال الأسبوعين الأخيرين من مايو".

وأضاف أن "التراجع في أواخر الشهر، جاء بسبب الاشارات السلبية لموضوع الرسوم التجارية وهو ما ذكره حوالي 35% من المستهلكين خلال أخر أسبوعين، مقابل 16% فقط خلال النصف الأول من مايو، و15% في أبريل الماضي".

وأشار تقرير جامعة "ميشيجان" إلى تراجع مؤشر الأحوال الاقتصادية الراهنة خلال أيار/مايو الحالي إلى 110 نقاط مقابل 3ر112 نقطة خلال أبريل الماضي.

وارتفع مؤشر توقعات المستهلكين من 4ر87 نقطة إلى 5ر93 نقطة خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للتضخم فإن توقعات المستهلكين ارتفعت خلال الشهر الحالي إلى 9ر2% للعام الحالي، مقابل 5ر2 نقطة خلال الشهر الماضي في حين ارتفعت توقعات المستهلكين لمعدل التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 6ر2% مقابل 3ر2% خلال الشهر الماضي.