 أحمد مرتضى: الصفقات نصيب «ميسي قد لا يحقق شيئا إذا انضم للزمالك» - بوابة الشروق
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أحمد مرتضى: الصفقات نصيب «ميسي قد لا يحقق شيئا إذا انضم للزمالك»

محمد مجدي
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 2:26 ص | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 2:30 ص

يرى أحمد مرتصى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الصفقات عبارة عن «نصيب».

وقال أحمد في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت»: في إجابة على سؤال حول اللاعب الذي يستحق تجديد تعاقده مع الزمالك، أضاف: "اللاعب الذي يمتلك روح ويحب الزمالك ويقدم كل من لديه ويضحي من أجل الفريق يستحق أن يتم تجديد تعاقده".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك:" أي لاعب في العالم تستطيع أن تقوم بتعويضه".

وأوضح: " الصفقات نصيب، فمن الممكن أن أتعاقد مع ميسي ولا يحقق شيء مع الزمالك، ومن الممكن أن اتعاقد مع لاعب غير مشهور مثل أحمد سيد زيزو يقدم أداء جيد ويستحق المبلغ الذي تم دفعه من أجل الحصول على خدماته".


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