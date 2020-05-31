الداخلية تكشف تفاصيل وفاة موظف بسجن طرة بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بشأن ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

قالت الوزارة إن الموظف حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو للعلاج من أحد الأمراض المزمنة.



وأفادت الداخلية في بيانها، بأنه خلال تلك الفترة أجرى تحليل فيروس "كورونا" بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس.



وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من 14 يوما على عدم تواجده بعمله.



وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الاحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الأجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون،

كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين.