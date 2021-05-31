 مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

رويترز
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:19 ص

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، في هجوم شنه مسلحون على قرية شمالي بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن "3 مدنيين لقوا مصرعهم في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو قرب قرية بولي وجرح 3 أشخاص بسبب توغل مسلحين من الحدود الشمالية".

وأضاف أن "ضحايا الهجوم هم رئيس القرية وإمام مسجد ونجله".

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الحالي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.


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