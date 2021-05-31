بدء التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية -شمال

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بدأت صباح اليوم الاثنين جلسة التفاوض بين الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي رئيس الوفد الحكومي والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، لتسليم مسودة الاتفاق الإطاري للوساطة الجنوبية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء(سونا) اليوم أن الجلسة شهدت حضور كافة أطراف التفاوض من الحكومة الانتقالية الذي يترأسه الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي رئيس الوفد الحكومي .

ووفق الوكالة، ترأس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان /شمال عمار امون السكرتير العام للحركة وحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية وعدد من الخبراء والمراقبين الدوليين.

وكانت الحكومة وقعت في جوبا في مارس الماضي إعلان مبادئ مع الحركة الشعبية-شمال ليشكل الأساس لحل النزاع في السودان.

وكانت الحكومة السودانية وقعت اتفاق سلام في أكتوبر الماضي مع عدد من الحركات المسلحة، لكنه لم يشمل حركتين رئيسيتين هما الحركة التي يقودها الحلو وتسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ذات النفوذ القوي في دارفور.

ويأمل مراقبون في أن يؤدي اتفاق سلام شامل إلى نهاية حقيقية لتوترات السودان.