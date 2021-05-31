تأهل سواتيك وميدفيديف إلى الدور الثاني في رولان جاروس

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تأهلت البولندية إيجا سواتيك حاملة اللقب والروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

واحتفلت سواتيك بعيد ميلادها العشرين بالفوز على صديقتها السلوفينية كايا جوفان 6 /صفر و7 /5.

وحققت سواتيك فوزها الثامن على التوالي في رولان جاروس وسط تمنيات الجماهير بعيد ميلاد سعيد لها بجانب حصولها على باقة من الزهور.

من جانبه حقق ميدفيديف فوزه الأول على الإطلاق في رولان جاروس وفاز على الكازاخي ألكسندر بوبليك 6 /3 و6 /3 و7 /5.