الناتو يفرض قيودا على دخول المسؤولين من بيلاروس مقره في بروكسل

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن التحالف العسكري سيفرض قيودا أكثر صرامة على دخول المسؤولين من بيلاروس إلى مقره في بروكسل، في أعقاب إرغام بيلاروس طائرة تابعة لشركة طيران ريان إير على الهبوط في مينسك للقبض على أحد المعارضين، مما أثار موجة غضب دولية.

وقال الأمين العام للناتو ينس شتولتنبرج للصحفيين اليوم الاثنين: "قررنا تقييد دخول الأشخاص من بيلاروس إلى مقر الحلف بناء على تقييمنا للإجراءات الأمنية".

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام بيلاروس بتحويل مسار طائرة ركاب كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا، وهما دولتان عضوتان بالحلف، لتهبط في مينسك عاصمة بيلاروس في وقت سابق هذا الشهر لاحتجاز معارض بيلاروسي وصديقته.

وأدانت الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف هذه الخطوة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعارض رومان بروتاسيفيتش و شريكته صوفيا سابايجا في بيان مشترك الاسبوع الماضي.

وتشارك بيلاروس في برامج الشراكة مع حلف الناتو منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن العلاقات بين بيلاروس والتحالف العسكري توترت منذ سنوات في ضوء الإجراءات الصارمة التي تقوم بها حكومة مينسك ضد المعارضة السياسية.