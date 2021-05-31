ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي على سيدة بالجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على سيدة بالجيزة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام سيدة وأخرين بالتعدى على سيدة أخرى لفظياً ، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها أسفل أحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص، تبين سابقة نشوب مشاجرة بين كلاً من (طرف أول " سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر – طرف ثان "سيدة وأربعة أخرين "أشقائها" جميعهم مقيمين بذات العنوان) ، على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، قام على أثرها "الطرف الثانى" بالتعدى على "الطرف الأول" بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها ، وقامت الأولى بتحرير محضر بالواقعة ضد "الطرف الثانى".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط "الطرف الثانى" ، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.