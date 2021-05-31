رئيس الدوما الروسي: البرلمان الأوروبي يحاول تسميم أجواء قمة بوتين وبايدن المرتقبة

اتهم رئيس الدوما "مجلس النواب" الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم الأحد البرلمان الأوروبي بالسعي لتسميم أجواء لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقال فولودين ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن البرلمان الأوروبي يحاول زيادة ثقله السياسي مستغل بذلك اللقاء المرتقب بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وعلق فولودين على دعوة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي لتشديد العقوبات ضد روسيا وعلى مشروع الإعلان الذي يخطط البرلمان الأوروبي لإصداره يوم 15 يونيو القادم عشية قمة بوتين وبايدن، قائلا :"إن البرلمان الأوروبي يفرض على جو بايدن أجندة تتسم بروح المواجهة عشية لقائه الرئيس فلاديمير بوتين فهو يريد بذلك ممارسة الضغط على بايدن وخلق خلفية سلبية لهذا اللقاء، وذلك في محاولاته لاكتساب المزيد من الثقل السياسي عبر استغلال المواضيع التي يمكن أن يناقشها الرئيسان في هذه القمة".

يأتي هذا عقب إعلان رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي أن العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي متوترة للغاية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على المسئوليين الروس، موضحا أن أبرز القضايا العالقة بين الجانبين هي الوضع حول المعارض الروسي اليكسي نافالني والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا.