فني ينفي علمه باستخدام مشبك تسبب في حادث التلفريك الإيطالي

قال أحد الفنيين العاملين في الشركة المسؤولة عن خط التلفريك الذي شهد حادثا مميتا في شمال إيطاليا قبل أسبوع في مقابلة إنه ليس لديه فكرة عن استخدام مشابك في مقصورات التلفريك.

وركز المحققون على احتمال أن يكون سبب وقوع الحادث وجود مشبك في مقصورة التلفريك الجوية التي سقطت في سفح جبل بيدمونت في 23 مايو ما أودى بحياة 14 شخصا.

وقال إنريكو بيروتشيو، المدير الفني للخط الذي يربط بلدة ستريسا بجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاعه 1500 متر غربي بحيرة ماجوري،في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا نشرت اليوم الاثنين: "لو علمت بذلك، لما كنت سأدعم هذا القرار".

كما قال بيروتشيو للصحيفة إنه كان من الخطأ استخدام المشابك للتغلب على مشكلة مؤقتة، وقال إنه كان من الممكن إصلاح مشكلات فرامل الطوارئ بتعليق العمليات لمدة يوم أو يومين فقط.

ومن ناحيتها، قالت شركة ليتنر المتعاقد معها لصيانة خط التلفريك إنه من المفترض أن يتم استخدام المشابك لأغراض الصيانة فقط، ولكن لا يتم استخدامها أبدا أثناء العمليات المنتظمة.

وكانت مقصورة التلفريك تقل 15 شخصا وقت الحادث، ولم ينج سوى طفل عمره 5 أعوام فقد العديد من أفراد عائلته في الحادث.