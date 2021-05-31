عضو لجنة التفاوض مع «إيفر جيفن»: القناة من حقها بيع بضاعة السفينة في حال فشل المفاوضات

عضو لجنة التفاوض مع إيفر جيفن: الشركة المالكة عرضت 150 مليون دولار وقاطرة هدية





قال القبطان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس وعضو لجنة التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، إن تعويم السفينة الجانحة كان ملحمة قادتها هيئة قناة السويس، موضحًا أنه تم تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع نادي الحماية البريطانية لاستكمال المفاوضات بشأن السفينة الجانحة إيفر جيفن والوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، أن المسار القضائي في قضية السفينة الجانحة قائم في التحفظ على السفينة إيفر جيفن والبضاعة، مشيرًا إلى أن آخر عرض من الشركة المالكة كان تعويض بقيمة 150 مليون دولار وقاطرة هدية للقناة.

وذكر أن الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن أبدت رغبتها في استكمال مسار المفاوضات بالتعاون مع نادي الحماية البريطانية، مضيفًا أن تكلفة إنقاذ السفينة الجانجة واستخدام المعدات الهندسية والكركات التابعة للهيئة ومعدات الإنقاذ القومية تصل إلى 550 مليون دولار.

وأشار إلى تقديم الهيئة لتسهيلات للشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن بدفع عربون لمبلغ التعويض بقيمة 200 مليون دولار، ووضع باقي المبلغ ضمان في أحد البنوك الموثوقة، موضحًا أنه جاري التفاوض على هذا الحل حاليًا.

وعن إمكانية بيع القناة لبضاعة السفية إيفر جيفن في حالة لم يتم التوصل لاتفاق حول مبلغ التعويض، أوضح أنه يحق للهيئة أن تفعل ذلك في حالة فشلت الوساطة لأنه يعتبر حقًا للقناة، لافتًا إلى أن مرور سفن محملة بمواد خطرة أو نووية يخضع لهيئة الطقة التي تعطي تصريح بالعبور من عدمه.

